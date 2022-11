PSU knastrar

Hej!

Igår köpte jag ett asus rog strix 3080, och bytte från ett 750W nätagg till ett 850W för att vara på den säkra sidan. Men så la jag märke till att det började knastra när jag tryckte in strömkabeln i PSUn och även under 1-2 sekunder när datorn startar. Vid ett tillfälle så dog all ström i lägenheten och startade om sig. Ska tillägga att inga uttag är jordade.

Gamla PSUn är ett EVGA G2 750W gold.

Nya PSUn är ett Corsair RM850e gold.

Misstänker att det är något fel med nätaggregatet. Ska testa och byta tillbaka till mitt gamla för det borde väl klara av mitt system ändå. Ni kan se det i signaturen.

Har ni några andra idéer?