Trevärlden, 60 gb surf/månad inom EU/EES och surfa som i Sverige utanför EU/EES. Vad menas?

Tack, det hade jag inte sett. 3världen inkluderar 80 länder som jag förstår det. Ska man tolka det som att max 30 dagar i följd gäller även inom EU?

Vad jag förstår utav denna mening "3Världen är en tilläggstjänst som ger dig möjlighet att vid tillfällig vistelse i ett större antal länder utanför EU/EES nyttja din datakvot* till det pris du har inom Sverige." så är det utanför EU. För EU finns det en regel (som är EU regel inte operatörens) att under en 4 månaders period ska minst 50% av användningen användas inom Sverige annars får operatören ta ut en avgift för surf sms och mms. Så här står det hos EU: "Din operatör kan kontrollera din mobilanvändning i utlandet under fyra månader för att se om den verkar normal. Om du under den här perioden har varit mer utomlands än hemma OCH använt mobilen mer utomlands än hemma kan din operatör be dig att klargöra situationen. Du har 14 dagar på dig att göra det.

Om du fortsätter att använda telefonen mer utomlands än hemma kan din operatör börja ta ut en avgift för din utlandsanvändning. Operatören kan högst ta ut följande extra avgifter (exklusive moms):

0,022 euro per minut för samtal

0,004 euro per sms

2 euro per GB data (pristak för 2022 som successivt sänks till 1 euro per GB år 2027)"

