Hej!

I bekantskapskretsen har jag en tysk familj som bott i Sverige i 20+ år vars 10-årige son skulle få bankkonto / bankkort / mobilt bank-ID och Swish via Skandiabanken (där hela familjen är kunder sedan många år, inklusive äldre syskon). I sista steget när man hämtar mobilt bank-ID krävs numera att man med mobilen ”blippar” ett svenskt pass eller nationellt ID-kort. Detta innebär att han inte kan få något mobilt bank-ID då hans tyska pass inte accepteras. Han fick legitimera sig med passet för att hämta ut sin personliga kod som kom med posten. Skandiabanken säger att det inte går att komma runt detta (att skicka in kopia på det tyska passet hjälper inte). Dessutom kommer detta att implementeras på alla kunder när deras mobila bank-ID går ut vilket i förlängningen innebär att inga utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd och svenskt personnummer kommer kunna skaffa mobilt bank-ID hos Skandiabanken. En workaround kunde möjligen vara att försöka skaffa mobilt bank-ID via annan bank och med det logga in på Skandiabanken, men då väljer man väl hellre den andra banken för allt istället.

Utan mobilt bank-ID blir livet krångligt i dessa digitala tider.

Någon annan som känner igen problemet? Är detta rimligt?