Bärbar dator i knät - Värmeskydd? Bränner bollarna.

Skrivet av cyklonen: Datorer är inte gjorda för att ha i knät. De har de aldrig varit, namnet "laptop" till trots. Men det enklaste är nog en liten skumdyna som säljs som sittunderlag för ganska lite pengar, t ex:

https://www.biltema.se/fritid/friluftsliv-och-camping/liggund... Gå till inlägget

Underlaget må være helt flat og ikke tette igjen hullene på undersiden av laptopen med risk for overhette prosessor og video kort (dersom det er et dGPU). Skumplasten her virke å være alt for fleksibel og vill hurtig kunne blokkere alle åpninger på undersiden av laptopen.

Skal du ha noe i kneet, så bruk noe av metall eller træ der er flat og stiv nok for å få avstand og luft rundt laptopens bunn.

Den her fra Ikea (skal snart utgå fra sortimentet): https://www.ikea.com/se/sv/p/byllan-laptopstoed-ebbarp-svart-...

Har en overflate der er stabil og burde fungere for å sitte i sofa eller når en reiser og ikke har tilgang til et bord.