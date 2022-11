Dålig bild på Amazon Prime Video

Tjenare!

Jag skaffade nyligen Amazon Prime Video, främst för att kunna se "The English" och "Reacher".

En sak som jag märkt är att det blir ofta "artefakter", speciellt ansikten ser helt skeva ut(bild).

Jag har 200mb ner kopplat till tv:n via kabel, jag har en 4k Android tv och kör Prime via tv:n. jag har testat på en annan 4k tv, hemma hos farsan, med samma resultat. Dock så kommer inte artefakterna på tv:n i sovrummet, en "dum" tv med 1080p och stream via CC.

Finns de någon som upplevt liknande och kanske främst har en lösning? Jag blir mycket tacksam i så fall!