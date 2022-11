Kan nån hjälpa mig uppdatera BIOS på z690-a?

Ber om ursäkt om det är fel forum att posta i men vet inte riktigt var det skulle passa in.

Jag har klantat mig och sitter i lite av en sits. Jag köpte ett asus prime z690-a och en i9 13900k i mitt nya bygge och den startar inte. Jag antar att det är för att z690-a inte stödjer processorn out of the box utan kräver en uppgradering av BIOS.

Jag har ingen bios flashback på moderkortet och ingen kompatibel processor att sätta i så jag tänkte kolla om någon runt telefonplan har en kompatibel att låna ut så jag kan uppgradera eller om någon har en kompatibel liggandes som de kan tänka sig att sälja billigt (helst under 500kr).

Här är länk till kompabilitetslistan för moderkortet:

https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/pri...

Tack på förhand!