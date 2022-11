Hej.

Jag spelar en del Battlefield 4 med några stycken.

En av dom är helt otrolig med att köra tank (MBT), så vi brukar få ganska höga poäng. Inte bara K/D.

Eftersom jag spelar inte vissa rundor och lägger sedan upp dom på Youtube så skulle jag vilja kunna ladda ner Battlereporten

till datorn för att kunna lägga in den i videon alternativt länka till den på battlelog eller via google drive etc.

Går detta att lösa?

Det är detta jag vill kunna spara ner på datorn för framtida bruk.

Det får ju inte plats på en "pring Screen" tyvärr. För jag vill ha med dom andra spelarna med.

Hjälp mottages-