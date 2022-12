Tips på bra Cable management

Skrivet av Mattedatten: Lite otydligt vilken typ av kablar du försöker samla ihop.

Vill du leda kablar så att de inte syns alls, letar du nog efter "kabelkanal"er, t.ex. Biltema

https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/kabelkanaler/kab... Du kan också skruva fast ett nät av något slag under bordet som håller "uppe" kablarna så att de inte hänger ner, t.ex.

https://www.biltema.se/bil---mc/bilinterior/bagageutrymme/bag...

Det fungerade sådär hos mig dock, bordet var för litet för att kunna spänna nätet ordentligt, så det höll inte uppe saker särskilt bra alls. Ytterliggare alternativ är ju att gömma kablar i kabelboxar på bordet, t.ex.

https://www.clasohlson.com/se/Kabelbox/p/36-7805

https://www.rusta.com/se/sv/kabellada-p956015720101.aspx

Ursäkta otydligenheten. Det jag är ute efter är att kunna gömma alla kablar som går från skärmen (DP, Power, USB-hub) ner till min dator som står på golver under skrivbordet. Samtidiget tänkte jag försöka få det att "slicka" skrivbordet så att der inte hänger ner någonting alls. Jag har fortfarande mus och tangentbord med sladd så¨det kommer jag inte undan. Men jsut nu hänger DP, power cable och lite annat från skärmen ner under skrivborder plus att the är sladdkaos precis där skärmen står