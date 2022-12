Hur är amds 6000 serie jämfört med nvidias 3000 serie?

Skrivet av Ghuntax: Hej! Tänkte höra mig för med er underbara personer hur amds 6000 serie presterar jämfört med nvidias 3000 serie? Hur är drivrutinerna? Bra/dåliga o massa strul?

Hur är skärpan i spel?

Färgåtergivningen? Ha det bäst med er Med vänlig hälsning, Jocke Gå till inlägget

Kolla recensioner, skiljer mellan spel och vilket kort du kollar på, detta är väl Swecs senaste: https://www.sweclockers.com/test/34980-nvidia-geforce-rtx-409...

Gällande drivrutiner, båda har sina problem till och från med vissa releaser, blir speciellt jobbigt med spel som inte går starta utan att ha en viss version av drivrutinen.

Skillnader på färgåtergivning och skärpa kommer du inte se om du inte aktiverar något som förvränger bilden, kan tänka mig att DLSS/FSR kan påverka det en hel del men out of the box, ingen skillnad.