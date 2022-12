Instabil nybyggd Ryzen 5600G med MSi B550 Gaming Carbon WiFi

Jag valde att gå över till AMD till min HTPC, mycket p.g.a. prisvärd processor.

CPU: Ryzen 5600G (Ny)

Moderkort: MSi B550 Gaming Carbon WiFi (Nytt)

Minnen: Kingston Fury 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL 16 Beast RGB (Nya)

Lagring: M.2 Toshiba 1TB PCIe 3.0 (Har även prövat med SSD disk i SATA port, samma strul)

Nätagg: Corsair 550W

Jag använder endast den interna grafiken

I BIOS ser allt ut att vara i sin ordning, datorn är stabil och spinner på. Men så fort jag installerat Windows 10 64 bitars börjar problemen. Väl inne i Windows efter installation startar datorn om i tid och otid, hittills har jag inte hunnit installera några drivrutiner at all p.g.a. att datorn startar om. Ingen bluescreen eller liknande, skärmen blir bara svart och Windows laddas om. Alltså hinner jag aldrig installera några produktspecifika drivrutiner för prylarna. Endast de plug & play som Windows själv sköter under installationen

BIOS är inställt på UEFI, vilket jag förstått skall vara det bästa. Men har även prövat med CSM, då blir datorn än mer ostabil.

Efter allt strul som varit, körde jag en reset i BIOS och kör på standard inställningar. Problemen kvarstår.

Finns det något i BIOS jag bör göra, som inte ingår i standardinställningarna för den senaste BIOS versionen?

Värt att nämna är att Windows aldrig hittat WiFi't på moderkortet under installationen, utan kräver en kabel. WiFi är aktiverat i BIOS. Bör inte Windows hitta WiFi't direkt vid installation?

Nu börjar mitt tålamod snart tryta, och nöjet med den nya datorn övergår snart till ren frustration. Jag ber ödmjukast om tips & råd.