3090 körs i PCIE x8 3.0

Är lite osäker men vet att dessa PCI lanes även delas med SATA portarna.

Hur många SATA portar använder du?

Om du har 2x M.2 i vilken x? hastighet går dom i.

Edit: Såg just följande i din manual.

** When M.2_1 is occupied with SSD device, PCIEX16(G5) will run x8 only

Med andra ord lämna M.2_1 slotten ledig så ska det funka.