Dator Krasch

Hejsan, på senaste har min dator strulat och kraschat på just 2 spel. Dessa spel är the forrest samt Payday 2. I Payday 2 så kraschar jag i vapen menyn alltid och väldigt sällan i själva spelet. I the forrest är det typ samma, där kraschar jag alltid i grottorna men väldigt sällan på land. Detta har stört mig ett tag nu. Det som händer när jag kraschar är att skärmen blir helt svart och fläktarna går på högvarv och låter otroligt mycket. Under denna tid så hör jag dock ljud från Windows när jag tex klickar win/ctrl/shift/b samt ctrl/alt/del. Jag har för att nämna gjort det mesta, uppdaterat drivrutinerna, checkat bios, verifierat spel-filerna, kollat temp, stängt ner bakgrundsprogram, kollat damm på fläktarna och till och med ominstallerat hela datorn. För att också nämna så funkar andra spel som warzone 2, GTA V, Fortnite osv på högsta utan problem. Den ändå kopplingen jag ser på the Forrest samt Payday 2 är att de ser ut att vara lite ”äldre” i menyerna. Har ni hört eller sett något liknande tidigare?

Tack på förhand