Skrivet av radam83: Hur blir man av med parkslide?

När vi köpte vårt hus visste vi inte att det växte parkslide på tomten. Den växte på 15 kvm ut mot vägen. Supertjocka stammar var det och tydligen, fick vi reda på i efterhand, hade det planterats där på 60-talet (!). Vi har nu bekämpat det i två år med hetvatten och glyfosfat och kommer från nästa säsong bara klippa när det kommer upp nya skott. Någon som har erfarenhet kring hur länge man behöver klippa skotten och ffa hur ofta? Vi fick superbra tips från den här guiden: www.rensa.nu/parkslideguiden/ Gå till inlägget

"take off, and nuke the entire site from orbit" verkar vara typ det enda som fungerar.