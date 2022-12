Köpråd laserskrivare

Måste du ha färg?

Om inte skulle jag definitivt rekommendera en svart-vit laser, och då är den skrivare från Brother du tittat på ett bra val.

Svart-vit är både billigare, och enklare att hantera. Och tenderar att väga lite mindre då inte behöver plats för extra färgkasseter.

När det gäller laserskrivare i de nedre prisklasserna så rekommenderar jag generellt Brother. Dels för att de gör prisvärda skrivare, men framför allt för att de (än så länge) inte har den typen av hyss för sig som många andra skrivartillverkare pysslar med. (Typ försöka göra det omöjligt att använda tredje-parts kasseter)

Skillnaden mellan de två HP-skrivarna du länkade är anslutningsmöjligheterna. 150a kopplas in via USB. 150nw stöder förutom USB även anslutning via ethernet eller trådlöst med wifi