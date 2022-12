Ännu en Q om 13700k temp

Först och främst vill jag bara nämna att jag har sökt efter just det jag kommer fråga och hittat ungefärliga svar, men då med helt andra kylare och liknande och jag vill gärna specificera min fråga lite mer till er som kanske är bättre på att bygga dator än jag.

Mjukvara är mer min grej, men jag har under åren byggt en del datorer vilket egentligen är roten till varför jag tycker att det borde vara annorlunda...

För ganska precis 2 veckor sedan byggde jag ihop både min egen och min frus nya gaming-datorer efter att ha beställt del efter del under ett antal månader. (Efter att ha gått från 7e gen Intel är det som natt och dag) Nedan är specs:

Asus ROG Strix 1000W 80+ Gold

MSI Mag Z790 Tomahawk Wifi DDR4

Be Quiet Dark Rock Pro 4

Intel i7-13700k

64gb DDR4

Asus TUF 3080Ti Gaming OC

Allt fungerar klockrent egentligen, men idle ligger på 40-43 grader och vid stresstest slår de i thermal throttling på 100 grader och fortsätter ligga mellan 98-100 grader under hela testet. Dock är det absolut högsta de gått upp i när jag gjort tester i spel eller t o m benchmarks som är mer spelbaserade 74 grader och de ligger oftast mellan 60-69 grader under tunga spelsessioner. Så kort sagt fungerar det ändå väldigt bra, men behöver jag bry mig om att de spikar upp i upp till 100 grader under stresstest eller är det bara så det är?

Jag har provat för sakens skull att montera om kylaren och rengjort och satt ny pasta, siffrorna är exakt lika som tidigare.

Sen undrar jag också; i bios kan jag sätta en preset på kylarmodell till boxed 253W, tower 288W och liquid 4096W. Just nu har jag "boxed" (trots att min kylare är tower egentligen), men det verkar inte vara någon skillnad då jag hade "tower" först. Vilken ska jag ha den på, påverkar det kylningen alls?

Jag har även testat att göra en undervolt genom XTU, men problemet är att den bara sparar inställningen 3 omstarter (om jag inte laddar in de sparade inställningarna manuellt såklart), men så fort jag startar om den 4:e gången så ligger offset återigen på sin default och jag vet ärligt talat inte hur jag gör samma offset direkt i MSI's bios... Under tiden XTU sparar mina inställningar når jag aldrig högre temperaturer än ~84 grader i stresstester och jag skulle ärligt talat känna mig säkrare där. Vid auto-OC i MSI's bios körs kylarens fläktar lite högre och cpu:n når samma höga temperatur, men vid högre klockfrekvens.

En av mina kompisar tyckte att jag bara skulle ha den kvar i allt "default" och njuta istället för att oroa mig, men det här är första gången jag ser temperaturer över 95 grader på en processor och dessutom brukar jag försöka hålla mig till att aldrig gå över 85 så jag är en aning orolig...