AMD 7950x "överklocking" - värmehantering

Jag har skaffat mig en AMD 7950x och vill få ut så mkt som möjligt av den CPUn. Vad jag förstått så handlar överklockning numera mer om att hantera värme än att överklocka.

Som kan ses nedan så är det inga större problem att nå 5.8GHz men helt omöjligt att hålla det på alla kärnor under last pga av värme. Dessutom verkar det bli ostabilt i idle, iaf för mig med undervolt. Jag kommer antagligen att köpa ett delid-kit av Herr der8aer så snart han börjar sälja. Jag tror det kommer göra mest verkan för att hantera värmen.

Mitt system:

CPU - AMD 7950x

Moderkort - Asus TUF X670E-PLUS

RAM - G.skill F5-6000J3040G32GX2-TZ5N

CPU kylare - Noctua NH-D15

Det jag har gjort hittils är ganska enkelt. Jag har satt Core Optimizer till -25 och det verkar vara stabilt. Jag har testat med CO -29 då har datorn startat om sig själv 2ggr. En gång när jag satt framför den men gjorde något annat, 1 gång under natt när det stod igång. Med CO -25 har den hittils inte hittat på något märkligt.

Jag har även testat att uppa "CPU Boost" (ökat max MHz som CPU klockar upp sig till) med 150 men det funkade inte så bra. Kommer inte ihåg exakt vad det var. Sänkte till CPU Boost 100 men då låste sig div applikationer (inkl windows start menu) i idle. Så nu har jag 0 CPU Boost. Det kanske beror på att jag har undervoltat (CO -25) än något annat.

Med CO satt till -29 får jag '38 158' i Cinebench R23 multi thread.

CPUID HWMonitor värden i slutet av Cinebench. Som synes så klockar min CPU ner sig till 5.1-5.2 GHz. Om någon undrar över max CPU MHz så är CPU Boost satt till 0.

Med CO satt till -29 och CPU Boost +100 får jag 2058 i Cinebench single thread. Inga större problem att nå 5.8GHz men omöjligt att hålla det då CPU klockar ner sig pga av värme.

Edit: Finns det någon annan här med 7950X? Hur lyckas ni hantera värmen och vad för MHz för ni i load?

Någon mer som tänker delid:a?

Jag har sneglat lite på vattenkylning och custom loop. Plockade ihop lite WK-pryttlar under Inets rea, men trots -20% så skulle det hamna på ~8k. Så nja, inte så sugen på det. Största fördelen med vattenkylning, som jag ser det, är att man kan dumpa värmen på utsidan av chassit. Dvs ha kylaren på utsidan.