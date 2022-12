Ominstallation av Windows 10 går ej pga Skrivskyddad hårddisk

Har en dator Acer Aspire A715 med 256GB M.2 som hela tiden vid uppstart får en bluescreen med ett meddelande om att registret är skadat.

Man kan komma in i menyerna för återställlning och reparation m.m. men inget funkar, det går inte heller att vid installation av Windows 10 varken ta bort partioner eller formatera windowspartionen, det ger inte heller att gå vidare med en installation.

satte in M.2 disken i en stationär dator och fick upp den, kan då kopiera filer ifrån vissa mappar men kan inte kopiera eller komma in i mappen för den aktuella användaren av datorn.

jag testade olika saker för att få bort skrivskyddet på disken vilket jag konstaterat att den har, men efter det så hittar inte utforskaren disken längre, dock ´finns den med under datorhantering men alla alternativ är gråmarkerade förutom egenskaper.

satte in en äldre 2.5 disk på 150GB igår i datorn och installerade windows, tanken är att sätta in ett nytt M.2 idag på 500GB,men jag tänkte kolla om någon här kan tänkas ha någon idé min bror hade en teori om att hårddisken är hårdvarulåst i datorn och endast kan "låsas" upp i den aktuella datorn den suttit i men där kommer jag ju inte in i windows alls och kan ju inte göra någonting.