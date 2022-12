Att frågan är aktuell beror ju på dessa sjuka elpriser, har därmed ingen lust att ha full värme i alla rum på mitt hus.. Arbetsrummet är jag inte så ofta i, där det står flera datorer av stationär modell, några är "hembyggen" byggda av lösa komponenter.. Medan andra är "färdiga" .. Vad jag funderar på är just om tillverkarna av moderkort, nätagg, hårddiskar ,datorer har någon form av rekommendation för vilken temperatur rummet ska ha för att grejerna ska funka.. Inte gå sönder? Antar att under +5 är olämpligt, med tanke på den kondensfukt som kan utfällas.. Eller är Inte under +10, mer lämpligt?

Vill in i det längsta slippa att slå på extra elementen i dessa två rum som ligger i utkanten av kåken..Tyvärr finns inga kakelugnar eller liknande kvar, vilket skulle löst många bekymmer..