Uppgradera eller ny dator?

För att göra en lång och krånglig historia kort: Min son har en dator ("dator") hos sin mamma som inköptes förra året till jul. Det är nu läge (äntligen) att fixa lite nytt. Det råder lite delade meningar om hur dock.

Budgeten för detta är smal, annars hade en helt ny dator varit att föredra.

Datorn:

https://www.netonnet.se/art/dator-surfplatta/stationara-dator...

Och vad jag har fått fram om moderkortet:

MB ECS B550A4-EM 4XXX GEN

Main feature: CPU socket: AM4 (95W max.)

Chipset: AMD B550

with Renoir support

Type: internal

Chipset: AMD B550

Memory Support:

* DDR4 2666 Mhz (32 GB Max)

* DDR4 DIMMs (288pin / 1.2V)

* Single / Dual channel mode

VRM Solution: Intersil 6377 HRZ

BIOS: AMI EFI BIOS APTIO core / Ver. 550A4W0X.1xx

LAN: Realtek RTL8111GN (GBit)

Audio: Realtek ALC662 HDA

Interfaces / Connectivity: Onboard connectors:

* 4x SATA 3 ports (4x black color)

* 1x M.2 SSD (2260 and 2280) flexible standoff, SATA / PCIe NVMe mode

* 1x M.2 WIFI (2230 for WLAN only)

* 1x CPU 4PIN fan header

* 1x Sys FAN 4PIN

* 1x Front Audio F_Audio (purple)

* 1x Frontside USB F_USB1 (yellow / one port only)

* 1x Frontside USB F_USB2 (black / two ports)

* 1x USB 3.0 F_USB30 (Intel pin out / 180 degree)

* 1x Front Panel Header F_PANEL (black)

* 1x 4PIN ATX 12V Connector ATX_12V

* 1x 24PIN ATX Connector ATX_POWER

* 1x SPI debug Header SPI_Debug

Back Panel Connectors:

* 1x HDMI 2.0

* 1x DisplayPort Out

* 2x USB 2.0 (500 mA)

* 4x USB 3.2 Gen 1 (900 mA)

* 1x LAN (RJ-45)

* 1x USB 3.2 GEN2 Type-C (1.5 A)

* 1x USB 3.2 GEN2 Type-A (900 mA)

Audio Jacks:

* 1x Front Line Out (green)

* 1x Line IN (blue)

* 1x Microphone (pink)

PCI / PCIe slots:

* 1x PCIe x16 (only electrically x8 Gen3 mode)

* 2x PCIe x1

Jag tänker att det kanske bäst att uppgradera med lite mer minne och köpa ett billigare grafikkort för runt 5000 kr för att sedan fortsätta uppgradera komponent efter komponent. Ny HDD (Seagate BarraCuda Desktop 2TB 7200rpm 256MB) är redan införskaffad, men inte installerad.

Det andra alternativet som finns angivet är en helt ny dator med uppdateringar på samtliga komponenter:

https://www.inet.se/produkt/6903815/kolink-enclave-700w

https://www.inet.se/produkt/4305284/wd-blue-sn570-500gb

https://www.inet.se/produkt/6110169/corsair-16gb-2x8gb-ddr4-3...

https://www.inet.se/produkt/1903322/gigabyte-b550m-aorus-elit...

https://www.inet.se/produkt/5303861/amd-ryzen-5-5600g-3-9-ghz...

Risken jag ser är man kommer behöva uppgradera allt igen nästa år. Tips och tyckanden mottages!