Skrivet av Moseby: Min poäng är att det blir stora diskussioner och engagemang om att vi "ska" ha julbelysning för att det är tradition när det finns lite viktigare saker att diskutera om. Personligen kommer jag dra ner på allting i hushållet om det nu blir så illa som det pratas om, och julbelysning ligger långt ner på listan över sånt som behöver vara på. Gå till inlägget

Men kommunen vill just diskutera detta med sin symbolpolitik, så din invändning riktas i så fall åt fel håll.

Red2: Nu ska vi se om vi får rätt på enhetsstorleken… Alltså, om man tar en sjuarmad glödljusstake per invånare så är det lite under 1500 kW eller 135 trefasladdande elbilar, alternativt runt 750 vattenkokare. Man får dock anta att kommunen inte har 71000 elljusstakar, dessutom utan LED, men vi kan ju leka med tanken för lite utebelysning också. Vi kan också uttrycka det som att förbrukningen skulle vid 9 timmar per dag i 45 dagar bli som 30 villor med en årsförbrukning på 20000 kWh. Vad drar den där arenan kommunen köpte för 250 miljoner för några år sedan?