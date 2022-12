Xiaomi box s usb ethernet adapter strul

Hej,

Köpte en Xiaomi box s under black friday.

Visste att den inte hade LAN port på sig men räknade inte med att 5ghz nätet skulle ge mig så dålig hastighet.

Köpte idag en TP-Link EU-306 usb to Ethernet gigabit adapter, pluggar in den i boxen och kör ett speed test, får 80-90mbit.

Vilket är konstigt då jag får 120mbit wifi, och jag sitter på Fiber 500/500.

Vet någon vad problemet kan vara? Vet att usb 2.0 är begränsad men mer än 90mbit bör jag ändå få eller?