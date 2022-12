Kan inte installera kommandot import

Försöker installera kommandot import, för att använda för att importera bla numpy. Jag har försökt alla tre alternativen nedan och får felmeddelanden för alla.

Mina frågor är:

Vad är skillnaden mellan de tre alternativen man kan installera import med?

Och hur ska jag tolka felmeddelandet?

(biomolsim) xyz@xyz:/mnt/c/Users/my_username/Desktop/NEWEST_DUMPS/NDXPDB_MAKING_OF_FRAME_49/frame_49_snellius_parametertest_k_1000$ import matplotlib.pyplot as plt

Command 'import' not found, but can be installed with:

sudo apt install graphicsmagick-imagemagick-compat # version 1.4+really1.3.38-1, or

sudo apt install imagemagick-6.q16 # version 8:6.9.11.60+dfsg-1.3build2

sudo apt install imagemagick-6.q16hdri # version 8:6.9.11.60+dfsg-1.3build2

(biomolsim) xyz@xyz:/mnt/c/Users/my_username/Desktop/NEWEST_DUMPS/NDXPDB_MAKING_OF_FRAME_49/frame_49_snellius_parametertest_k_1000$ sudo apt install graphicsmagick-imagemagick-compat

[sudo] password for xyz:

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

0 upgraded, 32 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.

Need to get 183 kB/23.7 MB of archives.

After this operation, 99.8 MB of additional disk space will be used.

Do you want to continue? [Y/n] Y

Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libtiff5 amd64 4.3.0-6ubuntu0.1

Err:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libtiff5 amd64 4.3.0-6ubuntu0.1

404 Not Found [IP: 91.189.91.38 80]

E: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/t/tiff/libtiff5_4... 404 Not Found [IP: 91.189.91.38 80]

E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?

(biomolsim) xyz@xyz:/mnt/c/Users/my_username/Desktop/NEWEST_DUMPS/NDXPDB_MAKING_OF_FRAME_49/frame_49_snellius_parametertest_k_1000$