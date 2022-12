Här är min budgetburk:

1 stk Corsair Carbide 100R

1 stk akasa Vegas X7 RGB LED, 120mm Fan

1 stk Cooler Master MasterWatt Lite 500W PSU

1 stk Intel LGA1151 Core i3-8100

1 stk MSI LGA1151 Z370 SLI PLUS

2 stk Crucial DDR4 2400MHz 8GB KIT (2x4GB 2400MHz (PC4-19200) DDR4 CL17 SR x8 Unbuffered DIMM, 288pin) (Så 4x4GB)

1 stk Gainward GeForce GTX1060 6GB Phoenix

1 stk Samsung PM961 SSD 128GB M.2

En extra ssd med 256GB jag installerat

Är fattig och snål men vill gärna lira nya spel ibland. Just nu vill jag främst köra Elden ring men min processor orkar inte 60fps även fast min gtx1060 fortfarande hänger med. CPU uppgradering är det mest akuta med andra ord. Vidare skulle jag dock vilja slänga in några grejer så att jag har hyfsade chanser att klara de spel som kommer släppas denna generation, Elder Scrolls 6, nästa From Software-spel, nästa PS5 spel som portas till PC etc.

Vad är det billigaste jag kan komma undan med, räcker en 12100f tror ni, behövs snabbare RAM, bäst att vänta några månader?

Kan vänta med att uppgradera grafikkortet tills vidare ifall det inte finns något billigt och bra ute just nu.

Eller är det helt enkelt bäst att leta begagnade stationära på blocket och slänga det här gamla åbäket?