Skrivet av HerrLila: Hej Har kopplat in min readynas för första gången på länge och försöker fixa igång den men får enbart upp https://i.imgur.com/pnT9pee.png

Har försökt med en del tips från googling men inget har fungerat Gå till inlägget

"Older ReadyNAS (including the Duo) only support TLS 1.0 for HTTPS connections. Most browsers have (very) recently dropped support for TLS 1.0 and TLS 1.1. So there isn't a common protocol version anymore - and therefore no connection is made."

Installerade min duo för nån vecka sedan, fick ändra till 1.0 stöd - minns inte var dock

Sen fungerade det

(förutsätter att ip etc e rätt)