Gör ett sorterings-test baserat på pseudokod (C++)

#include <iostream> #include <fstream> using namespace std; ifstream sortFile; //Vill ha en filström som inargument/invariabel: bool sortTest(ifstream&) { //deklaration av variabler: int talA, talB; sortFile >> talA; while (!sortFile.eof()){ sortFile >> talB; if (talA > talB) { return false; } talA = talB; } return true; }