mitt grafikkort har börjat crasha när jag spelar spel (pc) 1080 ti

För ungefär ett halvår sedan började sea of thievs och call of duty crasha. Då stod det ungerfär "ditt grafikkort har crashat, stänger av spelet". Med tiden crashades spelen när jag precis börjat spela. Nu spelar jag inte mina favoritspel på grund av detta. Just nu spelar jag stardew valley och roblox. Men de har börjat crasha också. Jag har updaterat mina drivrutiner men det har inte hjälpt. Min dator är ungefär 5 år gammal.

Windows 10

cpu

Intel Core i7 7700

ram

8gb*2

motherboard

MSI Z270-A PRO

grafikkort

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

lagringsutrymme

465GB KINGSTON

jag kan lägga till mer info om det behövs