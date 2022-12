PC i reboot-loop vid idle

Hejsan,

Har ett mystiskt problem som har uppkommit nån gång under de senaste månaderna, kan inte komma ihåg när det först hände längre.

När PC:n är helt idle så startar den ibland om helt utan uppenbar orsak. Dessutom så startar den inte bara om utan hamnar i nån sorts loop där den startar om igen och igen, under den tiden är skärmen helt svart men tangentbord + mus får power. För att få PC:n ur detta "läge" så måste jag dra ur sladden eller bryta strömmen till PSU:n, det räcker inte med att bara stänga av genom att hålla in "power off" knapp, ifall jag gör det och sen startar PC:n så hamnar den i samma reboot-loop igen.

Event viewer ger ingen uppenbar orsak, bara ett generellt felmeddelande att "the previous system shutdown was unexpected".

Har inte lyckats "fånga" det här beteendet själv, det händer som sagt (hittils iaf) bara när PC:n lämnas på och är helt idle en tid. Kan också säga att både sleep & hibernate är avstängda. Hybrid sleep är på men borde inte ha någon inverkan(?).

Kort sagt ett skumt problem. Har PC:n i ett ojordat uttag via ett överspänningsskydd/grenuttag, är det möjligt att något sånt kan påverka?