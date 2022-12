Ett stycke processor Ryzen 7 1800X säljes.

Specarna är säkert kända för de som tittar men i korthet: Top of the line på sin tid. 8 kärnor, 16 trådar, upp till 4.0 GHz boost clock, olåst för överklickning, default TDP är 95W och den passar självklart i AM4-moderkort.

Jag har kört den i två olika B450-moderkort utan problem men observera att inte alla moderkort ur 500-serien (B550, X570) har stöd för den.

Jag köpte den begagnat här på forumet för ett par år sedan. Levereras med enbart CPU, dvs ej originalkartong kylare eller annat.

Jag vet inte vad rimligt pris är här, men bjud på om du är intresserad. Köp nu-priset är 1000 kr inklusive spårbar frakt.

Pengar är ju alltid enklast men om nån har ett trevligt PC-chassie över, helst i eller nära Linköping, så kan det vara ett acceptabelt bud.

I övrigt sedvanliga villkor: Pengar i förskott via Swish, jag säljer till vem jag vill etc etc.

