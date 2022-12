Jag har mycket svårt att se att det skulle vara något bekymmer.

Vid lagring/transport så förvaras grejerna i kontainrar som har temperaturer allt mellan -20 och +100 C.

Vid drift är temperaturintervallet något tajtare, de flesta datorer har driftstemp 5 till 80 C. Många laptops har dessutom -20 till 85 C om det är lite bättre grejer.

Produkterna jag bygger på jobbet har generellt driftstemp -20 till 85 C, lite vassare grejer har -40 till 105 C drifttemp. Enheterna har generellt USB-anslutning till datorerna så ni får väl fundera på vad som ska kopplas in i dessa. 😁

Gällande att det blir "kondens på datorn". Det tar inte många sekunder innan datorn är varmare än resten av byggnaden. Är det väldigt kallt så är dessutom fuktinnehållet i luften i princip noll. Är det lite kallt så kan man gott starta datorn samtidigt som elementen.