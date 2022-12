Hur sätter man särskilt lösenord för Safari

Skrivet av somvanligt: Hittar inget sätt som fungerar. Andra ska ju kunna använda paddan normalt, det är bara min fyraåring som inte ska surfa på nätet. Hur är det möjligt att med en inställningsdjungel ändå inte kunna göra detta? Är jag den enda i världen som efterfrågar ett enkelt lösenord för att kunna använda safari? Gå till inlägget

Lite väl frustrerad kanske..? 🙃

Ok, nu hade jag tid att kolla. Vad du efterfrågar verkar kunna hittas med precis de söktermer jag föreslog: Settings->Screentime->Content and Privacy Restrictions->Allowed apps. Sätt en pinkod, kryssa bort Safari som tillåten app, et voìla.

https://support.apple.com/en-us/HT201304

Nackdelen om ni delar padda med andra i familjen är att man explicit måste in i samma inställningar (med rätt pinkod) för att kunna tillåta Safari igen - Apple har aldrig tänkt sig iPad som en fleranvändarprodukt, tyvärr. Men då kommer i alla fall fyraåringen inte åt webbläsaren.