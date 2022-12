[Löst] Varför har inte Telia Wifi 6?

Skrivet av KAD: F1-routern som Telia anger som standard när jag tittar verkar ha Wi-Fi 6, så du får nog klargöra din kritik. Ja, Wi-Fi 6 har begränsad nytta i ett hemnätverk med relativt få samtidigt aktiva enheter. Därmed inte sagt att man inte ska välja det om man kan. Fördelarna kan hur som helst bara realiseras i proportion till andelen enheter som har Wi-Fi 6, resterande enheter måste ändå hanteras bakåtkompatibelt. De enheter (router-PCIe-kort) som jag tittat på har haft klart högre energiförbrukning för Wi-Fi 6 än motsvarande Wi-Fi 5. Om det finns någon fördel så är det antagligen för att den totala konstruktionen är på nyare process, men att bygga energieffektivt är ju inte elektronikbranchen speciellt bra på när det gäller enheter som är anslutna till elnätet. Om du har någon länk som kvantifierar Wi-Fi 6s påstådda effektivitet så är jag intresserad. Gå till inlägget

Tack så mycket för ditt svar, KOD! Jag läste detta på Intels hemsida:

"Another forward-facing development incorporated into Wi-Fi 6, Target Wake Time (TWT), has the ability to potentially increase battery life on some devices.

This technology allows for more efficient communication between your router and device regarding when to sleep or wake up. By effectively communicating with the device’s Wi-Fi radio and only activating it when it needs to be awake, your device will spend less time and energy searching for a wireless signal.

This can enhance battery life."