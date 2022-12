Login Java MVC utan databas

<%@page import="model.JavaBean" %> <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="ISO-8859-1"> <title>Insert title here</title> </head> <body> <% //check if there is a session if (session.getAttribute("isLoggedIn") != null) { JavaBean javaBean = (JavaBean) request.getAttribute("JavaBean"); out.print("<p>You are now logged in!</p>"); out.print("<h1>Welcome to your profile " + javaBean.getUserName() + "!</h1>"); //Go to the RemoveSessionServlet out.print("<p>Press the button to log out</p>"); out.print("<form action=\"" + request.getContextPath() + "/RemoveSessionServlet\" method=\"POST\">"); out.print("<input type=\"submit\" value=\"Log out\" />"); out.print("</form>"); } else { response.sendRedirect("index.jsp"); } %> </body> </html>