Värdering av ny datoir med i5 och 3060 12 GB

Hej har skaffat en ny dator för 2 dagar sen som var ett spontanköp som jag ännu inte öppnat och undrar vad den kan vara värd.

Det är en Lenovo stationär gamingdator med i5 processor, 8 GB RAM, NVIDIA Geforce RTX 3060 12 GB, 512 GB SSD. Den har Bluetooth, Wifi och även vanligt kabelanslutet internet. Någon som har en uppfattning av vad den kan vara värd om man skulle sälja den idag? Antar att den är värd mer oöppnad. Kvitto finns så funderar på att lämna tillbaka den då jag inte ens vet varför jag köpte den men tänkte kanske sälja den beroende på hur mycket man kan få för den om man skulle sälja den. Så en prisvärdering hade uppskattats. Hade jag kunnat få den för åtminstone 9500-10000 kr så hade jag varit nöjd för då slipper jag åka hela vägen tillbaka och lämna den eller så behåller jag den inte riktigt bestämt mig.

Processor:

Intel® Core™ i5-10400F

Processorhastighet:

2.9 GHz (bas), 4.3 GHz (turbo)

Processortillverkare:

Intel®

Processornummer:

i5-10400F

Processormodell:

Core™ i5

Antal processorkärnor:

6

Antal processortrådar:

12

RAM-typ:

DDR4

RAM-Minne:

8 GB

Grafikkortstillverkare:

NVIDIA

Grafikkort:

NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB

Grafikminne:

GDDR6

Hårddisk 1:

SSD , 512 GB

Typ av hårddisk 1:

SSD

Kapacitet hårddisk 1:

512 GB

Moderkort

Chipset:

Intel B560

Slots:

1st PCIe 3.0 x1, full height, 1st PCIe 3.0 x16, full height, 2st M.2 slots (one for WLAN, one for SSD)

Bluetooth:

Ja

Bluetoothversion:

5.0

Anslutningar:

Front: 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@3A charging), 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) Bak: 4x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI® 2.0, 1x Ethernet (RJ-45), 1x headphone (3.5mm)

Nätverksstandard:

11ac

Nätverk:

11ac, 2x2 + BT5.0, Ethernet Integrated 100/1000M

Windows 10, Windows 11.

https://www.mediamarkt.se/sv/product/_lenovo-ideacentre-gamin...