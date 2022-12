Snabbkoll: Ska du köpa Radeon RX 7900 XTX eller RX 7900 XT?

Nix, sålde rtx 2060 efter 3 års tjänst (i Linux) och skaffade Fighter 6700 xt som var det enda kortet under svarta dagarna på något så när rea vad jag såg, närmaste rx 6800 var strax under 3k SEK dyrare. +100% fps i Pillars of Eternity 2 i 4k lite subjektivt mätt med Steams fps-mätare och nånstans mellan +50% och +85% fps i AoW Planetfall för inte så mycket el (jag visste inte ty har trots rätt mycket research innan ej sett att det finns två varianter av rx 6700 xt, mestadels, där den ena kommer med bios som tillåter runt 185W och den andra de 220W som normalt skrivs om i recs. Det spelar ingen roll alls för mig att det här var den första varianten mtp elpris och behov).

Navi33 blir dock intressant nästa sommar, rdna3 sans chiplets.