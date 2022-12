Programmering 1

Hej! jag sitter med min sista uppgift nu men har fastnat!

Jag ska programmera en buss som ska lagra passagerare med olika åldrar samt kön. Det jag har problem med är att jag vill att det ska vara gratis för barn från 0-7 år. Jag har fått allt annat i koden att fungera förutom detta, jag har försökt skapa en ny int men det verkar inte fungera när jag kör programmet så kostar det ändå 10 kr för barn oavsett om de är 0 eller 12. Så här ser min kod ut nu:

Tack i förhand!

class Bus {

Passenger[] seats = new Passenger[25]; // Tillgängliga platser i bussen

int maxAgeLimitPassenger = 90; // Ålders gräns på passagerare

int adultPrice = 30; // Pris för en vuxen biljett

int adolecentPrice = 20; // Pris för tonåringar

int childPrice = 10; // Pris för barn 7+

int adultLimit = 20; // Vuxen gräns, de vill säga när man räknas som vuxen

int childLimit = 12; // Barn gräns när man räknas som barn och kan ha en biljett för barn, jag valde 12 för att man slutar vabba när barnet är 12

public void Run() {

while(true) {

Console.Clear(); // Här suddas all text bort så det blir som en ny sida

Console.WriteLine(" Welcome to the bus! ");

Console.WriteLine("

Please choose your action

" + // /n gör en ny linje programmet ber användaren välja en handling i menyn

"in the menu below.

" +

"[A] Add Passenger

" + // Lägg till passagerare

"[S] Show prices

" + // Visa priser

"[R] Remove Passenger

" + // Ta bort passagerare

"[C] Current passengers

" + // Visa nuvarande passagerare

"[P] Passenger Interaction

" + // Visa passagerares interaktioner

"[Q] Quit"); // Avsluta menyn

ConsoleKeyInfo inputFromUser = Console.ReadKey(true); // Beskriver tangenten som trycks in

switch(inputFromUser.Key) {

// Lägger till passagerare

case ConsoleKey.A: {

AddPassenger();

break;

}

// Priserna som vissas i menyn ovan

case ConsoleKey.S: {

Console.Clear(); // Rensar ny rad

Console.WriteLine("==== Prices for the bus ====

" + // Priserna för bussbiljetterna det kostar 0kr om passageraren är 3 eller yngre det läggs till en krona om passageraren är 4 och under 3 osv...

"{0}kr for passengers of age {0} or older

" +

"{0}kr for passengers of age over {7} and under {6}

" +

"{0}kr for passengers of age {7} or under", adultPrice, adolecentPrice, childPrice

, adultLimit, childLimit);

Console.WriteLine("============================

" +

"Press any key to continue...");

Console.ReadKey(true);

break;

}