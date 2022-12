Uppdatering Bios går åt helvete

Försöker uppdatera mitt moderkort ROG STRIX X470-F GAMING för att sätta in min nya cpu, en 5800x3d.

Har försökt med usb-minne som jag först fick konvertera till FAT32. Sen via internet i UEFI. Får felmeddelandet Selected File is not a proper BIOS"

Börjar tappa hoppet. Nån som orkar hjälpa till? tack

Alla drivrutiner ska vara upp to date enligt Armoury Crate