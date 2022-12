Gör mig galen!: Windows bara stängs av sig självt

Skrivet av King D: Förstår fortfarande inte varför datorn bara stängs av på måfå. Gå till inlägget

Det kankse går att se vad som hänt i windows event viewer.

Sök på event viewer i windows bara så dyker den upp.

Under windows logs - system sparas bland annat shut down loggar.

Event ID 1074 är för shut down så filtrera efter dem.

Där borde det stå vad det är som initierat nedstängningen. Så här kan lösningen kanske hittas.

Eller så hittar du inte en sådan (kan ju vara så att datorn fått dåligt med ström eller nå sånt som fått den att stänga) och då finns det ju ingen logg på vad som initierat.

Då kan du scrolla igenom system logs - eller den under custom view - administrative events och kolla igenom natten när den stängde av senast. Det är en väldans massa log entrys där med massa errors. Men någon gångupphör de väl abrupt - när datorn stängt av. Precis innan det hände kan man ibland hitta någon logg som kan ge vägledning.

Går samma mönster att hitta vid tidigare nattliga nedstängningar? Förekommer de eventsen bara just i samband med medstäningar?

Det är väl mitt första spår jag hade följt här. Kräver inge hårdvarutester eller så heller.