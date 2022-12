Hur njuter jag av gamla DVD-filmer med dagens hårdvara?

Någon som minns hur bra en DVD-film kunde se ut för 15-20 år sedan, när hårdvaran var anpassad till formatet?

Jepp, det gör jag med. I dagsläget spelar jag upp all media på min PC, på en 4K HDR-skärm. Det fungerar utmärkt för modernt material men DVD ser verkligen hemskt ut och är inte njutbart på något sätt.

Då jag har en gedigen samling filmer på DVD har jag funderat ett tag på hur jag smartast ordnar till bästa möjliga uppspelning med dagens hårdvara. Kan det vara värt att skaffa en gammal standard def TV och koppla till mediaservern? Om det går att hitta icke-HD-apparater idag dvs, det kanske inte är så många som överlevt.

Eller.. Har utvecklingen på moderna TV-apparater nått såpass att deras inbyggda uppskalning är ett bättre val..? Jag har ingen erfarenhet av moderna TV då den senaste TV'n jag ägde dog år 2005 så jag är inte direkt uppdaterad.

Eller.. Finns det någon smart mjukvara som kan ordna uppskalning i realtime på PC'n? Jag känner till Topaz Video osv men det är ingen option för min del, i synnerhet inte med dagens elpriser.

Jag har en liten Jellyfin mediaserver som har en HDMI-utgång, som jag antar jag kan jacka in någon konverter till typ SCART eller liknande för att koppla in en gammal TV. Eller en ny, modern, om det är bättre. Det är helt okej för mig att ha en separat lösning via en sekundär skärm, och köra modern film på en separat och modern TV - om det är en bra idé dvs, det här är en magkänsla mest, jag har ingen direkt erfarenhet därav tråden.

Tacksam för lite tips och råd!