Adrenalin 22.12.1 for Radeon RX7900 Series (WHQL)

Formellt sett 22.12.1, men bara för RX 7900-serien än så länge, så bara ett fåtal berörda. Kanske ett särskilt gäng som utvecklat drivrutinen med tanke på att nya funktioner tillkommit med 7000-serien:

Elevated Streaming Experiences with Radeon RX 7900 Series and AMD Software: Adrenalin Edition

Antar att den här drivrutinen inkorporeras i en mer allmän 22.12.1 när den kommer, tror nog de håller sig till en gren av drivrutiner, och inte en särskild gren för 7000-serien. Mer info här.

Highlights



Known Issues

Corruption may be encountered when using Virtual Super Resolution with multi-display configurations [Resolution targeted for 22.12.2].

A system crash may be observed when changing display modes with 4 display configurations [Resolution targeted for 22.12.2].

High idle power has situationally been observed when using select high resolution and high refresh rate displays.

Intermittent app crashes or driver timeout may occur when using Radeon Super Resolution with some extended display configurations.

Video stuttering or performance drop may be observed during gameplay plus video playback with some extended display configurations.

Stuttering may be observed in UNCHARTED™ 4: A Thief’s End during the opening game sequence.