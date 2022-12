Router för nätverksövervakning?

Har letat runt en massa men inte hittat nåt specifikt svar, vilket får mig att fundera om det går, men det är ju trots allt 2022 så jag frågar här tänkte jag:

Finns det något bra, användarvänligt sätt att övervaka vilka hemsidor som besöks via min router i hemnätverket?

Jag har förstått att det skulle gå via admin-sidan på i princip alla routers, men det var extremt krångligt och svåröverskådligt på den router jag har.

Så here goes:

1. Finns det någon bra programvara/sida som man drar all trafik via för att se trafik till vissa hemsidor?

Hur skulle jag isf. gå tillväga för att sätta upp det?

Jag har basic-kunskaper inom datorer, kan ställa in en router etc.

2. Finns det annars kanske en router eller annan fysisk utrustning som är specifikt lämpad för detta som har ett bra, tydligt gränssnitt för att se specifika sidor som besökts utan att man behöver söka igenom oändliga listor av ip-nr hela tiden?

Enklaste, och lättast överskådliga lösningen vore att föredra. Kostnaden är orelevant.

Tack på förhand!