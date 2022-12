Galax råkar marknadsföra Geforce RTX 4090 Ti

Skrivet av klotim: Hade inte tänkt köpa något 4000 serie kort eftersom 3090 borde räcka... Fel hade man när man kan läsa att folk har 120fps med DLLS 3 och man själv sitter på 40fps i witcher 3 Så blir nog ett 4090Ti när det släpps, alternativt 4090 om inte prestandaskillnaden är för stor. Gå till inlägget

Om inte Nvidia låser upp DLSS 3 för 3000 serien så får du väl hoppas på att AMD rappar på med FSR 3.

"During yesterday's RX 7000 series live stream, AMD announced version 3.0 of its FidelityFX Super Resolution (FSR). This new version promises to be a DLSS 3 competitor by combining AMD's Fluid Motion Video frame generation technology with FSR upscaling. FSR 3 will arrive sometime in 2023, with promises of up to twice the frame rate of FSR 2."