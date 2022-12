Råd ang. 4090 gamingbygge på 40-50k

Tjena

Har slängt ihop följande 4090 bygge som är tänkt att landa kring 40-50k

(Alla 4090 kort på inet blev ju såklart slutsålda sekunden jag klickade på slutför datorbygge)

Skulle gärna vilja ha lite råd/synpunkter på bygget ifall jag missat något. Det var nog minst en 10 år sedan jag byggde ihop en dator sist så man har väl inte riktigt hängt med i svängarna sen dess.

https://www.inet.se/datorbygge/b1341537/4090-40-50k

Datorn kommer i princip enbart användas till gaming. Upplösning 1920x1440 just nu men blir förmodligen 4k inom en snar framtid. Utseendet på datorn bryr jag mig inte särskilt mycket om, den kommer stå i ett hörn och tugga så RGB osv spelar inte så stor roll men den får gärna vara hyfsat tyst.

Brukar spela ganska ooptimerade, processortunga spel såsom Squad, Tarkov etc.. Tanken är att köra på AM5 och eventuellt uppgradera till någon Ryzen 7000 X3D i framtiden om det skulle behövas. Kommer efter inköp köra lite nyare spel som min nuvarande 980 historia inte riktigt orkar med. Typ cyberpunk, RDR2, god of war etc.

Har inte läst på så mycket när det gäller DDR5 minne så jag vet inte om jag valt något vettigt där.

Moderkort och nätagg har jag inte heller särskilt bra koll på i nuläget så kom gärna med invändningar ifall jag bör välja något annat.

Alla former av synpunkter är välkomna!