Nytt Bygge BSOD KONSTANT

Hej!

Jag har problem! Med ett PC Bygge!

https://www.inet.se/datorbygge/b1341034/datorbygge

inet.se

Jag köpte detta av Imet nydligen och kombinerade det med,

GPU: https://www.inet.se/produkt/5412436/asus-geforce-rtx-3080-10g...

NätAgg: https://www.inet.se/produkt/6904392/cooler-master-mwe-bronze-...

Och när jag startar systemet för att installera Windows så verkar det fungera att navigera i BIOS men så fort jag börjar med Windows installation så börjar det att krascha BSOD hela tiden! Och då menar jag minuter efter omstart eller försök till Windows Konfigureration inför första starten av Win 11 kraschar det!

Med dessa typer av felkoder!

iRQL not less or equal och 0xC0000005, det tar seriöst ibland 10-20 sek för en BSOD att dyka upp efter omstart.

Vad är sannolikt problemet? Jag har två slots på moderkortet för CPU pwr ska båda dessa ha ström? Räcker mitt Nätaggs 750 W till för detta bygge tro? Vad tror ni?

