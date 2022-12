Koppla olika program till olika ljudkällor Gärna snabb hjälp :)

Behöver snabb hjälp. Idag så är det ju VM-finalen i fotboll och det hade tänkts att ses via webbläsaren. Jag har min samsung tv kopplad via hdmi kabel till burken och då dyker den upp som en egen ljudkälla. Nån som vet om det finns nått sätt att separera olika program till olika ljudkällor. Skulle gärna vilja ha så att webbläsaren då tar sitt ljud till tvn och resten spel och annat går via standard enheten. Hoppas ni förstår mitt problem och tack för alla svar/ Bearlindo