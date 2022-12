Den stora rymdgömman Homemade Documentaries

Homemade Documentaries @ YT la upp en ny dokumentär för en stund sedan. En hemmashopning med historiska bilder och material, samt eget skapat material, vilket i slutändan genererat en längd på en dokumentär som är närmare 3 timmar lång: Apollo 17 Remastered (50th Anniversary)

Klicka för mer information

YT-kanalen Homemade Documentaries har ett gäng sådana här utförliga långfärder som täcker människans stora prestige ovanför jordatmosfären, exempelvis det relativt lyckade Apolloprogrammet. Detta sker med ett väldigt eget muntligt narrativ, där William Shatner äro önskvärd, men han (Taylor Jackson?) gör faktiskt ett riktigt bra jobb.

Dokumentärerna är i min mening värda att ta sig an om tiden är av en icke fridlyst vara och intresset finns där för the last frontier, fast som ett vitt brus från livet - i en cubical. För det stilla liksom det rörliga bildmaterialet gör sig väldigt skarpt och detaljrikt.

Apollo 17 (från minnet) var den enda rymdfärden till månen med en väldigt bildad vetenskapsman ombord, ämnad att skutta runt och utforska dess geologiska miljö i 1/6 av vårt upplevda g. Den sista färden innan Apolloprogrammet tappade luften och människan fastnade i en tradig omloppsbana väldigt nära jorden. Visst, bortanför den vakande och skyddande jordatmosfären, uppstår det många problem för våran biologiska verkande massa - evolverad för jordelivet. Men att sova på saken, leder inte till någon vidare snabb problemlösning.

Skalan på intresset har varit löjligt lågt, fram till typ nu. Sorgen är väl egentligen att exempelvis lilla landet Sverige saknar resurser att ensamt försöka mästra det till synes väldigt tomma intet ovanför. Men egentligen bör detta engagemang vara gränsöverskridande, då problemlösning hanteras olika på olika håll. "lmgtfy" är ju främst en regional term.