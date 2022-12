Hjälp! Uppgradera dator?

Hej på er!

Jag hade verkligen behövt lite hjälp kring en dator jag har här hemma. En THOR-speldator jag köpte runt 2012 om det säger någon nått. Tillåt mig börja med att säga att jag vet att den är uråldrig, och även om jag inte längre använder dator i närheten av samma utsträckning som förr så förstår jag vikten av hårdvaran. Men det är längesedan jag var i gamet nu och behöver därför hjälp;

Min 11-årige son verkar nu ÄNTLIGEN ta det första stapplande steget mot att skrota ps4 till förmån för dator. Det här steget "har" han tagit innan, så jag är därför försiktigt skeptisk och lite därav denna tråd. När jag köpte den för ca 10 år sedan så gjorde den jobbet. Spelade då främst spel som Guild Wars 2, GTA V och Diablo 3. Nu är den ju "något" utdaterad men t ex Fortnite fungerar helt OK men inte perfekt. Tycker datorn fryser under korta perioder ute i windows med. Förr kunde jag datorer bra, men har nu sedan flera år tappat mycket kunskaper och intresse. Min fråga är nu, vill gärna uppdatera den så att han kan spela främst fortnite och fifa 23 som det ser ut idag, men även CS:GO (detta fungerar bra, långa laddtider mest).

Vill inte lägga för mycket pengar då jag är osäker på om han håller sig kvar vid dator just nu och jag är i grunden en 3-barnspappa med ansträngd ekonomi så vill komma undan så smärtfritt som möjligt. En redig speldator blir det när han blir äldre. Alla nämnda spel funkar, men än inte perfekt. Sen behöver det inte vara PERFEKT, att kunna ha grafik på max etc, men kortare laddtider och inget grafiklagg med hyfsade inställningar. Vad hade ni rekommenderat att jag uppgraderade hårdvarumässigt? Går det här att rädda?

Datortyp x64-based PC

Processor Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz, 3501 Mhz, 4 kärnor, 8 logiska processorer

Baskortsprodukt H77MA-G43 (MS-7756)

Installerat fysiskt minne (RAM) 16,0 GB

Sammanlagt virtuellt minne 32,0 GB

NVIDIA GeForce GTX 670

RAM på kortet (2 147 483 648) byte

Modell Corsair Force 3 SSD

Modell ST2000DL003-9VT166

Vet inte vad som mer kan vara intressant att klistra in här, men fråga gärna isåfall.

Varmt tacksam för all hjälp jag kan få här!

Allt gott!