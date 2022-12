Robotliknande ljud vid aktivering av mikrofon på inear

Hej!

Så fort jag aktiverar micken på mina in ear till Windows 10, så när jag ska prata så är det sprakande/robotliknande ljud.

Så fort jag pratar och ska testa micken (via t ex Discord) så börjar sprakandet. Musiken pausas och går in i något "robot/sprak-mode". Samma sak när jag går in i Kontrollpanelen -> Ljud -> Väljer inmatningsenhet, direkt då så övergår ljudet till sprakande.

Jag kan inte välja format där, troligtvis pga att jag har en blåtandsadapter med inbyggt ljudkort (Avantree Saturn DG60). Verkar som att detta eventuellt kan vara lösningen men jag kan som sagt inte ändra det.

Jag har även aktiverat "Disable all enhancements".

Ljudet fungerar perfekt när jag inte pratar eller går in i "mick-läget".

Tillägger att det alltid varit såhär, min vanliga mick har gått sönder så nu tänkte jag testa in ear-micken.