DrawingVisual skapa en text ruta som uppkommer när musen är över ett objekt och försvinner därefter.

private Image textImage; private bool inShape; public MovementTestWindow() { InitializeComponent(); inShape = false; textImage = new Image(); DrawText(new Point(100, 100), "Shape"); } private void MouseEntered(object sender, MouseEventArgs e) //Händer när man kommer in. { if (inShape == false) { inShape = true; } myGrid.Children.Add(textImage); UpdateTextBox(); } private void UpdateTextBox() { string txt = "In Shape: " + inShape.ToString(); Status.Text = txt; } private void MouseLeft(object sender, MouseEventArgs e) //Händer när man lämnar. { if(inShape == true) { inShape = false; } myGrid.Children.Remove(textImage); UpdateTextBox(); } private void DrawText(Point point, string shapeName) { var visual = new DrawingVisual(); using (var obj = visual.RenderOpen()) { FormattedText text = new FormattedText(shapeName, CultureInfo.GetCultureInfo("en-us"), FlowDirection.LeftToRight, new Typeface("Verdana"), 14, new SolidColorBrush(Colors.Black)); obj.DrawText(text, point); } PixelFormat format = new PixelFormat(); RenderTargetBitmap rtv = new RenderTargetBitmap(600, 600, 96.0, 96.0, format); rtv.Render(visual); textImage = new Image(); textImage.Source = rtv; }