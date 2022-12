Dags för ny PC - 20K och FOMO känsla

Hej! En vän hänvisade mig till detta forumet! Efter strax 6 år är det dags för mig att uppgradera. Tidigare fick jag hjälp av flera personer både för att bygga min dator och sätta ihop en kundvagn efter mina behov. Den har fungerat perfekt men det blir svårare att raida och spela shooters med ostabil fps som ofta droppar till 50.. Jag har haft problem med mitt grafikkort (ASUS Radeon RX 480 8GB STRIX GAMING OC) i strax ett år men har haft huvudet i sanden då tanken av att uppgradera på egen hand skrämmer mig.

Jag spelar främst MMOs och FPS spel såsom Overwatch och FFXIV. Min budget är 20k men det viktigaste för mig är att min dator kan ha en lång livstid. Gärna åtminstone 5 år. Jag har inget större intresse av att bygga själv och flera vänner har sagt "köp bara en prebuild då grafikkort priserna är som de är". Däremot är jag helt okunnig och osäker vad jag bör göra? En nära vän rekommenderade Komplett.se's "Komplett a172 Epic Gaming PC" för 18999:-.

Specs:

-ASUS GeForce RTX 3070 DUAL SI

-AMD Ryzen 7 5800X CPU Tray

-CM ML240L V2 ARGB Komplett Edition

-Corsair Vengeance RGB RS DDR4 3200MHz 16GB

-Kingston NV2 NVMe SSD 1TB

-ASUS ROG Strix B550-E GAMING Moderkort

-Seasonic G12 GM semi modular 650W PSU

Flera vänner har sagt att jag kan köpa denna datorn utan några problem medan en raidkamrat sa att den hade "för få USB portar 3.0 och högre" för honom men det inte bör vara ett problem för mig. Ingen har direkt kunnat kommentera på priset eller om jag kan få något bättre för pengarna. Därför hoppas jag någon här kan ge en opartisk åsikt om denna PC'n! Kan jag köpa denna och känna mig nöjd eller bör jag undvika "fear of missing out" då den just nu är på rea?

Tack i förhand och förlåt om denna post är fel på något sätt