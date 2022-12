Köpt två FdriveX usb M.2 8 TB för 891:

Skrivet av olirc: Betalat med Klarna 30 dgr eftersom jag kallt räknar med att dessa inte kan lagra 8 TB. Kommer köra med testprogramet Fakeflashtest för att verifiera det är fake och sedan ta kontakt med säljaren och Klarna. Vad har säljaren att vinna på detta då företaget inte får några pengar från Klarna om det är bedrägeri? Om det inte är fake så ok, men om det låter för bra för att vara sant så ...... Gå till inlägget

https://webshopchecker.nl/shop/hutsen-nl/#comment-1504 verkar relevant (hänvisar till samma produkt såld på en exakt likadan "nederländsk" sida som den enda "svenska" som jag hittade som sålde något som heter likadant):

"Selling so-called external SSD of 8TB for 49 euros – that is of course not true! These fake drives are abundantly available on aliexpress and have already been scrutinized by tweakers: https://tweakers.net/reviews/10434/een-externe-ssd-van-60tb-v...

So do not order fake aliexpress products from this so-called Dutch webshop. They do drop shipments as is apparent from the terms and conditions where they try to avoid customs costs. https://hutsen.nl/products/fdrivex?variant=41855590334646 .

Same Chamber of Commerce Number as other vague webshops. ..."

Google translate kan kanske hjälpa om man vill läsa vad de hittade i...